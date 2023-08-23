Россиянка оправдала атаки ВСУ на Крымский мост и попала под уголовную статью

В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма в отношении женщины, которая поддержала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. Об этом сообщает УФСБ по региону.

По данным ведомства, в соцсетях челябинка призывала к осуществлению других терактов. Помимо этого, она открыто выражала протест по поводу проведения специальной военной операции на Украине. Теперь женщине грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Рано утром 17 июля два украинских беспилотника атаковали Крымский мост. Это уже вторая украинская атака с осени 2022 года.