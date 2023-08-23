СК организовал проверку по факту нападения мужчины на девушку в Красногорске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении мужчиной девушки из-за коротких шорт в подмосковном Красногорске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 23 августа.

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По ее словам, по данному факту была организована проверка. В ходе мероприятия следователи выяснят все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на улице Белобородова в рабочем поселке Нахабино городского округа Красногорск. 21-летняя девушка совершала утреннюю пробежку, когда к ней подошел 20-летний иностранец и ударил ее по лицу. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что у потерпевшей были слишком откровенные шорты.