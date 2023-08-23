Избитая из-за облегающих шорт россиянка раскрыла подробности нападения

Избитая в Подмосковье девушка раскрыла подробности нападения на нее. Фрагмент беседы с ней опубликовал Telegram-канал Shot.

Мигрант ударил девушку во время пробежки из-за облегающих шорт, в которые она была одета.

По словам россиянки, мужчина преградил ей путь.

«Я снимаю наушник: думаю, может, спросить что-то хочет. Он как бы с таким наездом: "Что ты так оделась? Что ты тут бегаешь?"», — пояснила девушка, которая оказалась мастером спорта по легкой атлетике.

Заподозрив неладное, она попыталась отойти. В это время мигрант схватил ее за руку и ударил в лицо. Пострадавшая сумела отбежать, однако мужчина преследовал ее до тех пор, пока происходящим не заинтересовался один из прохожих.

«Удар был хороший», — отметила спортсменка.