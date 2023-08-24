Против мигранта, ударившего девушку в Нахабино, возбудили дело

Уголовное дело возбудили в отношении мигранта, ударившего девушку во время ее пробежки в подмосковном Нахабино, его заподозрили в экстремизме. Об этом сообщается 24 августа в соцсетях главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

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Накануне «Парламентская газета» писала, что накануне в полицию Красногорска обратилась девушка с заявлением на мужчину, ударившего ее в то время, когда она совершала утреннюю пробежку. Незнакомец напал на нее якобы из-за коротких, по его мнению, шорт. Подозреваемый был задержан.

По данным следствия, утром 23 августа во дворе дома по улице Белобородова рабочего поселка Нахабино подозреваемый ударил по лицу незнакомую ему девушку, одетую в спортивную майку и шорты. При этом он заявил ей о «недопустимости лицам женского пола появляться в общественных местах в открытой одежде», отмечают в СУ СК.