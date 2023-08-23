Роспотребнадзор приостановил работу "Пицца.Суши.Вок" в Москве

Роспотребнадзор приостановил работу общепита «Пицца.Суши.Вок» на северо-востоке Москвы из-за обнаружения двух случаев кишечной инфекции, сообщает РИА Новости.

Специалисты Роспотребнадзора опечатали предприятие в досудебном порядке, административные материалы были направлены в суд. Останкинский районный суд города Москвы приостановил деятельность заведения на 40 суток.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате отравления шаурмой во Владимире выросло до 76 человек. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

Согласно сообщению ведомства, с вечера 18 августа и в ночь на 19 августа за медицинской помощью обратились 20 человек, в числе которых шесть детей. Уточняется, что их заболевание связано с употреблением шаурмы.