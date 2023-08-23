Мужчину, который в среду, 23 августа, ударил девушку за «слишком короткие шорты» в Нахабино, задержали правоохранители. Об этом сообщает Mash.

О том, что мигрант избил девушку на улице в Нахабино, сообщили Telegram-каналы и СМИ сегодня в первой половине дня.

Информацию позднее подтвердила пресс-служба МВД. Она сообщила о поступлении в дежурную часть Нахабинского отдела полиции УМВД России по городскому округу Красногорск заявления от местной жительницы. Девушка заявила, что мужчина причинил ей телесные повреждения в момент, когда она совершала утреннюю пробежку.

Пострадавшая рассказала, что его возмутил ее внешний вид - на ней были шорты. По словам девушки, он задал ей вопрос о том, почему она «так одета», после чего, не дождавшись ответа, ударил ее по лицу. Муж пострадавшей заявил, что сам опросил людей, которые находились на спортплощадке в момент инцидента.

Как стало известно, полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента в г.о. Красногорск.