В Калужской области уничтожены два беспилотника
Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Калужской области, они были поражены на территории Кировского района около посёлка Шайковка. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — отметил он.
Минобороны России ранее сообщило, что беспилотник самолётного типа украинской армии уничтожен средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью.
Утром сообщалось, что российские системы ПВО пресекли попытку Украины атаковать Москву тремя беспилотниками самолётного типа.