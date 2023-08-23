Блогер Илья Бондарев попал в реанимацию после ДТП в Мексике

Российский путешественник и блогер Илья Бондарев попал в реанимацию после аварии с участием фуры в Мексике. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Авария произошла 20 августа на федеральной трассе неподалеку от поселка Бетания. Блогер находился в машине вместе с женой, когда в их авто врезалась фура. По предварительной версии, у фуры отказали тормоза.

Бондарева и его жену госпитализировали в реанимацию. У блогера диагностировали перелом черепа, осколок кости застрял в мозге. У его жены также травмы головы. Оба они находятся в тяжелом состоянии.