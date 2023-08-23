Российский храм попал под обстрел со стороны Украины

В Брянской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был поврежден храм Новомучеников и Исповедников Российских в селе Зерново Суземского района. Об этом сообщила Брянская епархия на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Как стало известно, Зерново попало под обстрел 22 августа. По данным епархии, у деревянного храма повреждены остекление и фасад.

Отмечается, что это первый храм Брянской области, поврежденный обстрелом ВСУ.