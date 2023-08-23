Трое мужчин похитили российскую бизнес-леди и требовали выкуп

В Свердловской области следователи завершили расследование дела о похищении жительницы Сысерти, которая возглавляет компанию по производству и продаже воды. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший помощник руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по региону Александр Шульга.

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В зависимости от роли каждого, в отношении троих мужчин ранее возбудили уголовное дело по пяти статьям, среди которых 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 11 января обвиняемые около коттеджного поселка Кадниково напали на проезжающую на иномарке женщину. После этого сообщники, применяя насилие, похитили бизнес-леди и отвезли ее в дом, где удерживали с целью получения выкупа. В какой-то момент мужчины позвонили родственникам пострадавший и потребовали передать им деньги в обмен на ее освобождение. Однако силовики оперативно вышли на след фигурантов и освободили потерпевшую.

Как сообщил начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, полиции понадобилось трое суток, чтобы вычислить и задержать подозреваемых в похищении предпринимательницы. Женщину сразу же после освобождения доставили в больницу, но госпитализация ей не потребовалась.