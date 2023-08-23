В Крыму задержан старейшина «Свидетелей Иеговы»*

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В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России»* и все местные отделения, входящие в ее структуру, экстремистскими и запретил их деятельность на территории страны.

Однако житель Джанкоя, входивший в состав высшего органа управления районной ячейки «Свидетели Иеговы «Сиваш»*, по данным СК России, продолжал по видеосвязи проводить собрания адептов, пропагандировать идеи организации и занимался изучением экстремистских материалов.

«Кроме того, он занимался привлечением новых сторонников, а также сбором и распределением пожертвований в пользу организации», - пояснили в следкоме.

Старейшина был задержан сотрудниками УФСБ России и центра по противодействию экстремизму МВД. В ходе обысков в его доме изъята экстремистская литература.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности запрещенной религиозной организации).