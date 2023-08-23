В Греции за несколько дней вспыхнуло более 200 лесных пожаров

В течение последних трех дней в Греции были зарегистрированы 209 природных пожаров. Об этом сообщает в среду Афинско-Македонское агентство новостей AMNA.

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В настоящее время экстренные службы продолжают борьбу с крупным лесным пожаром, вспыхнувшим накануне в районе деревни Фили в пригороде Афин. В тушении возгораний задействованы 202 пожарных на 65 автомобилях, 9 пеших отрядов, а также добровольцы. С воздуха, сбрасывая воду на очаги огня, им помогают 7 пожарных самолетов и 8 вертолетов.

Ситуацию осложняют жаркая погода и сильный ветер. Эвакуированы несколько населенных пунктов. Экстренные службы пытаются не допустить распространения огня на прилегающей к району возгорания национальный парк Парнита.

Сильный лесной пожар полыхает вблизи города Александруполис на северо-востоке Греции. В борьбе с огнем задействуются внушительные силы пожарных и техники. Во вторник в превентивных целях была эвакуирована больница города Александруполис.

Экстренные службы продолжают также борьбу с огнем в других регионах Греции, в частности в областях Беотия, Родопи и на острове Эвбея.