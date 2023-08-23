Мужчина выпал из трактора и угодил под дорожный каток на Алтае

На Алтае мужчина был раздавлен дорожным катком. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

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Инцидент произошел 22 августа при проведении дорожно-ремонтных работ неподалеку от села Келей в Усть-Канском районе. За рулем трактора с прицепным катком находился 58-летний местный житель. Как было установлено, он не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Затем водитель выпал из кабины трактора и упал под каток.

Бригада скорой помощи помочь пострадавшему не успела. По прибытии медики диагностировали у него травмы, несовместимые с жизнью.