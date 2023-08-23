В Подмосковье полиция разыскивает напавшего на девушку из-за коротких шорт
Пострадавшая была на утренней пробежке в парке рядом с ЖК «Красногорский».
По её словам, неизвестный мужчина ударил её по лицу из-за коротких шорт. Девушка попыталась убежать, но напавший стал её преследовать.
Личность злоумышленника устанавливается, сообщили радиостанции «Говорит Москва» в ГУ МВД России по Московской области.
«В дежурную часть Нахабинского отдела полиции УМВД России по г.о. Красногорск поступило заявление от местной жительницы. Девушка сообщила, что мужчина причинил ей телесные повреждения в момент, когда она совершала утреннюю пробежку. В настоящее время полицейскими принимаются меры к установлению и задержанию злоумышленника для его привлечения к предусмотренной законом ответственности».
Пострадавшая опубликовала видео, на котором её преследует мужчина. На кадрах видно, что в ситуацию попытался вмешаться прохожий, он стал объяснять, что девушка занимается спортом и использует специальную одежду. Однако на это мужчина ответил, что «девушки не могут заниматься спортом».