Пострадавшая была на утренней пробежке в парке рядом с ЖК «Красногорский».

По её словам, неизвестный мужчина ударил её по лицу из-за коротких шорт. Девушка попыталась убежать, но напавший стал её преследовать.

«В дежурную часть Нахабинского отдела полиции УМВД России по г.о. Красногорск поступило заявление от местной жительницы. Девушка сообщила, что мужчина причинил ей телесные повреждения в момент, когда она совершала утреннюю пробежку. В настоящее время полицейскими принимаются меры к установлению и задержанию злоумышленника для его привлечения к предусмотренной законом ответственности».

Пострадавшая опубликовала видео, на котором её преследует мужчина. На кадрах видно, что в ситуацию попытался вмешаться прохожий, он стал объяснять, что девушка занимается спортом и использует специальную одежду. Однако на это мужчина ответил, что «девушки не могут заниматься спортом».