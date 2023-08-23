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Пассажирский Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за неисправности

Пассажирский Boeing 737, осуществлявший полет в Сочи, вернулся в Шереметьево из-за поломки системы кондиционирования. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили в РИА Новости.

«Boing 737 сообщением Москва – Сочи возвращается в Шереметьево, предварительно, из-за неисправности в системе кондиционирования. Посадка с минуты на минуту», - отмечалось в сообщении.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту.

Ранее в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет, выполнявший рейс Сочи – Москва. Предварительной причиной запроса на аварийную посадку от Boeing 737 был назван отказ одного из двигателей.

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