Мужчина поджег себя в ресторане на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина поджег себя в помещении ресторана. Об этом стало известно в среду, 23 августа.
По предварительным данным, инцидент произошел в заведении на улице Маршала Голованова в доме № 19. Мужчина зашел в ресторан, дошел до барной стойки, облил себя горючей жидкостью и поджег.
В результате загорелись мебель и оборудование. Прибывшие сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. Мужчина выжил, его госпитализировали с ожогами второй и третьей степени, сообщил Telegram-канал Shot.
Другая история с поджогом человека произошла в Перми. Юноша облил 15-летнюю девочку горючей жидкостью и поджег. Ребенка госпитализировали с 90 процентами ожогов.