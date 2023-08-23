Мужчина поджег себя в ресторане на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина поджег себя в помещении ресторана. Об этом стало известно в среду, 23 августа.

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По предварительным данным, инцидент произошел в заведении на улице Маршала Голованова в доме № 19. Мужчина зашел в ресторан, дошел до барной стойки, облил себя горючей жидкостью и поджег.

В результате загорелись мебель и оборудование. Прибывшие сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. Мужчина выжил, его госпитализировали с ожогами второй и третьей степени, сообщил Telegram-канал Shot.