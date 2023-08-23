Суд вынес решение о геноциде мирного населения Сталинграда

Волгоградский областной суд признал действия фашистов на территории Сталинградской области преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР.

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Установлено, что жертвами оккупационных властей и немецких войск стали не менее 361450 человек. В ходе процесса были изучены архивные материалы, в суде выступили свидетели, свои пояснения дали историки.

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- Конвенцией ООН от 26 ноября 1968 года установлено, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности - отметил прокурор Волгоградской области Денис Костенко. - Уже с первых дней Сталинградской битвы немецко-фашистские захватчики и их пособники приступили к разрушению городов и сел, уничтожению мирного населения, военнопленных, разграблению культурных ценностей граждан и хозяйств. Повсеместно введена трудовая повинность, осуществлялся отбор трудоспособного населения для угона в рабство. Население региона использовалось в качестве "живого щита" для прикрытия наступления пехоты.

Наиболее чудовищные преступления совершались фашистами в отношении детей, женщин и стариков.

Так, по неизвестным причинам в станице Нижне-Чирской не был эвакуирован детский дом для инвалидов. Оккупанты, войдя в станицу 27 июля 1942 года, вывезли все имущество. Над детьми они учинили расправу. Более взрослых расстреляли, а самых младших и физически слабых бросили в яму и закопали живьем.

Как сообщил прокурор, 13 октября 1942 года захватчики объявили план "добровольной эвакуации" граждан. Но на него никто не откликнулся. Начался принудительный угон мирных жителей. Уже 6 ноября 1942 года почти все население оккупированных районов Сталинградской области было вывезено. Больше всего - в Германию на принудительные работы.

Приводились и другие факты нечеловеческого обращения с гражданами. На территории региона немцы и их союзники организовали около 50 концлагерей.

В ходе боев полностью разрушены крупнейшие промышленные и коммунальные предприятия, жилищный фонд Сталинграда. В пересчете на современные центы материальный ущерб составил около 17 триллионов рублей. Но эта сумма не учитывает имущественный вред населению.