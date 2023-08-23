Налетчик погиб во время ограбления аптеки в Москве, порезавшись о стекло

Налетчик скончался прямо во время попытки ограбления аптеки в Москве, порезавшись о стекло, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. По его данным, мужчина умер от потери крови. Сотрудникам скорой помощи не удалось спасти ему жизнь.

Инцидент произошел в минувший вторник, 22 августа, в аптеке на улице Обручева в Юго-Западном автономном округе российской столицы. Налетчик успешно проломил стену аптеки, после чего украл кассу. Он попытался вылезти обратно на улицу, встав на витрину. Однако стекло под ним проломилось, в результате чего он получил глубокий порез.

Грабитель сильно порезался, умер от потери крови, — рассказал источник телеканала.

Как сообщалось ранее, во Владивостоке группа злоумышленников ограбила магазин с сотовыми телефонами в торговом центре, расположенном на улице Русской. Им удалось похитить лишь два смартфона. Отмечается, что на ограбление налетчики пошли с ребенком. В настоящее время их разыскивают сотрудники полиции.