Москвич жестоко убил жену на глазах маленькой дочери и сбежал из города

В центре столицы мужчина жестоко убил жену на глазах маленькой дочери, после чего сбежал из города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 23 августа.

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По ее словам, преступление произошло 11 августа в квартире жилого дома на Лесной улице. Мужчина поссорился с супругой, из-за чего напал на нее с ножом на глазах у несовершеннолетней дочери. Злоумышленник несколько раз ударил жену ножом в шею, грудь и спину, после чего скрылся и сбежал из города.

От полученных травм женщина скончалась в больнице на следующий день. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В результате оперативно-розыскных действий подозреваемого задержали в Тульской области. В ходе допроса он признал свою вину. Следователи провели проверку показаний на местности, в ходе которой мужчина в подробностях рассказал о произошедшем.

В скором времени следствие обратится в суд с просьбой арестовать фигуранта.