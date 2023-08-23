ФСБ сообщила о массированном ударе по диверсантам в Брянской области

Массированный артиллерийский удар был нанесен по диверсионно-разведывательной группе, пытавшейся проникнуть в Брянскую область с Украины. Об этом сообщает ФСБ России.

Государственная граница не была нарушена.

В ведомстве сообщили, что российские пограничники совместно с подразделениями Минобороны и Росгвардии пресекли попытку противника проникнуть на территорию России.

Ранее 23 августа сообщалось, что в нескольких районах Брянской области продолжаются поиски остатков группы украинских диверсантов. В Климовском, Новозыбковском, Клинцовском и Стародубском районах силовики объявили план «Перехват». Личный состав МВД находится в первой степени готовности, также для обороны в нескольких отделах полиции введен план «Крепость». В селах Новые Юрковичи и Чуровичи установлена пропускная система.

Поиски членов диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ведутся с привлечением вертолетов.