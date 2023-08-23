В Карачаево-Черкесии завхоз детсада заманил к себе и изнасиловал 13-летнюю девочку

В Карачаево-Черкесии завхоз детского сада надругался над 13-летней родственницей своих соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В прошлом году мать и дочь из Черкесска приехали в гости к родственникам в Хабез. Женщина уходила в город на работу, а ребенок отправлялся играть к соседу в карты. В ауле знали, что он работает завхозом в детском саду и привык общаться с малолетними.

Как рассказала пострадавшая своей матери, мужчина уверял, что не причинит юной гостье никакого вреда, но однажды завел к себе в сарай и совершил в ее отношении действия насильственные сексуального характера.