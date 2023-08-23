Чеченского правозащитника Янгулбаева объявили в розыск

МВД объявило в розыск чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева
Министерство внутренних дел объявило чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева в федеральный розыск. Это следует из данных розыска МВД.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в документе.
При этом статья уголовного кодекса, по которой разыскивается правозащитник, не указана.
В карточке прописано, что Янгулбаев родился 14 марта 1992 года в Чечено-Ингушская автономной Советской Социалистической Республике, в городе Грозный.
Вечером 20 января 2022 года вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в квартиру судьи Верховного суда Чечни Зайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи, не дав ей одеться и взять необходимые лекарства.
В отношении ее сына Ибрагима Янгулбаева также было заведено дело по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности.
В начале январе Абубакар Янгулбаев, второй сын судьи и чеченский правозащитник, предложил главе Чечне Рамзану Кадырову обменять себя на свою мать Зарему Мусаеву.