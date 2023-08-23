Чеченского правозащитника Янгулбаева объявили в розыск

Министерство внутренних дел объявило чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева в федеральный розыск. Это следует из данных розыска МВД.

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«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в документе.

При этом статья уголовного кодекса, по которой разыскивается правозащитник, не указана.

В карточке прописано, что Янгулбаев родился 14 марта 1992 года в Чечено-Ингушская автономной Советской Социалистической Республике, в городе Грозный.

Вечером 20 января 2022 года вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в квартиру судьи Верховного суда Чечни Зайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи, не дав ей одеться и взять необходимые лекарства.

В отношении ее сына Ибрагима Янгулбаева также было заведено дело по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности.