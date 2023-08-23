В Нижнем Тагиле задержали жителя, удерживавшего с пистолетом женщину и ребенка

Сотрудники полиции задержали жителя Нижнего Тагила Свердловской области , который с пневматическим пистолетом удерживал в съемной квартире женщину и семилетнего ребенка. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых .

"Дебошир, удерживавший в Нижнем Тагиле женщину с ребенком, задержан полицией. <…> Чтобы спасти женщину и ее ребенка, представителям МВД пришлось проникать в съемную квартиру силовым методом. Дебошир помещен в специализированное медицинское учреждение соответствующего профиля", - отметил он.

Задержанным оказался 29-летний местный житель, состоящий на учете у психиатра. Ранее он был судим по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сейчас он находится в статусе подозреваемого.