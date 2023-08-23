Следствие просит суд об аресте организатора смертельной подземной экскурсии в Москве Никиты Дубаса и гендиректора компании «Спутник» Александра Кима. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале, им предъявили обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

В прокуратуре добавили, что Дубас и Ким свою вину не признают. В ближайшее рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения с участием прокурора.

По данным данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Во время нее начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли. Все тела погибших обнаружили лишь через два дня, 22 августа.