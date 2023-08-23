Следствие попросило об аресте организатора экскурсии по коллектору в Москве
Следствие просит суд об аресте организатора смертельной подземной экскурсии в Москве Никиты Дубаса и гендиректора компании «Спутник» Александра Кима. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале, им предъявили обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
В прокуратуре добавили, что Дубас и Ким свою вину не признают. В ближайшее рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения с участием прокурора.
По данным данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Во время нее начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли. Все тела погибших обнаружили лишь через два дня, 22 августа.
Установлено, что участники экскурсионной группы приобретали билеты на трех сайтах: агрегаторе «Спутник», в экскурсионном бюро «Авангард» и сервисе «Трипстер». СМИ сообщали, что кроме Кима и Дубаса фигурантом дела является руководитель ООО «Авангард» Александр Лазовский. Его объявили в розыск.