Три человека погибли в результате обстрела в Белгородской области
Три человека погибли в результате обстрела Вооруженными силами Украины территории санатория в селе Лавы. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, взрывное устройство было сброшено с беспилотника, когда люди находились на улице.
«Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью», - заявил глава региона.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что «невозможно подобрать слов, чтобы их утешить».
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб в результате обстрела поселка Горьковский со стороны ВСУ. Еще четыре человека пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия.