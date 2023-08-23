Три человека погибли в результате обстрела в Белгородской области

Три человека погибли в результате обстрела Вооруженными силами Украины территории санатория в селе Лавы. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, взрывное устройство было сброшено с беспилотника, когда люди находились на улице.

«Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью», - заявил глава региона.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что «невозможно подобрать слов, чтобы их утешить».