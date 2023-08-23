Гладков: три мирных жителя погибли при обстреле санатория в селе Лавы

Три мирных жителя погибли в результате обстрела санатория в селе Лавы со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. Двое мужчин от полученных ран скончались на месте", - написал Гладков.

По его словам, за жизнь еще одного пострадавшего боролись медики, однако он все же скончался из-за не совместимых с жизнью травм. В связи со случившимся губернатор выразил соболезнования семьям жертв обстрела.