В Японии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе
На заводе по переработке нефти для компании ENEOS, который расположен в городе Курасики японской префектуры Окаяма, начался пожар после удара молнии. Об этом сообщил телеканал NHK.
Противопожарные службы проинформировали о том, что попадание молнии в одну из цистерн на заводе было зафиксировано примерно в 12.20 по местному времени (06.20 мск). Это привело к возгоранию, говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас пожар тушат 14 пожарных бригад.
Информации о пострадавших пока не нет.
Ранее сообщалось, что лесной пожар вспыхнул в районе Силиври в Стамбуле, к тушению привлекли вертолеты. Возгорание произошло в лесном массиве между кварталом Чельтик и Бюйюкчавушлу.
Также ранее были обнародованы кадры мощного лесного пожара на северо-востоке Греции. По предварительным данным, в нем погибло 18 человек.