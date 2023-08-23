В Японии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

На заводе по переработке нефти для компании ENEOS, который расположен в городе Курасики японской префектуры Окаяма, начался пожар после удара молнии. Об этом сообщил телеканал NHK.

Противопожарные службы проинформировали о том, что попадание молнии в одну из цистерн на заводе было зафиксировано примерно в 12.20 по местному времени (06.20 мск). Это привело к возгоранию, говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас пожар тушат 14 пожарных бригад.

Информации о пострадавших пока не нет.

Ранее сообщалось, что лесной пожар вспыхнул в районе Силиври в Стамбуле, к тушению привлекли вертолеты. Возгорание произошло в лесном массиве между кварталом Чельтик и Бюйюкчавушлу.