ФСБ остановила вывоз на Украину 100 икон

В Луганской народной республике (ЛНР) сотрудники ФСБ обнаружили свыше 100 православных икон, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовились вывезти на территорию, подконтрольную Киеву. Об этом РИА Новости сообщили в управлении ведомства по региону.

Реликвии хранились в бывшем офисе украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере ЛНР.

Украинские военные планировали передать иконы частным лицам.