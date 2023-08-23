ФСБ: ВСУ планировали вывезти на Украину более 100 икон

Сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили более 100 православных икон в офисе украинской транспортной компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по ЛНР.

Офис располагался в северной части региона. Силовики установили, что реликвии весной 2022 года собирались вывезти на Украину представители вооруженных формирований страны и частные лица. Стоимость некоторых икон превышает 1 млн рублей, отметил собеседник агентства в правоохранительных органах региона.

Напомним, что ранее жителя Норильска осудили за призывы к насилию к жителям Донецкой и Луганской народных республик и хранение трех электродетонаторов. Как сообщала пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю, суд назначил виновному 2 года, 9 месяцев и 2 дня лишения свобода, штраф в размере 50 тысяч рублей и лишил его права заниматься администрированием интернет-сайтов на 1 год.