Организаторам незаконных экскурсий диггеров предъявлено обвинение

Организаторам незаконных экскурсий диггеров 31-летнему Никите Дубасу и 35-летнему генеральному директору ООО «Спутник» Александру Киму предъявлено обвинение. Об этом сообщила Московская прокуратура в Telegram-канале.

По данным силовых структур, мужчины задержаны по подозрению в нарушении статьи 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УПК РФ. Отмечается, что задержанные не признали вину.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Добавляется, что расследование уголовного дела стоит на контроле в прокуратуре Москвы.

В департаменте ЖКХ подчеркивали, что такие экскурсии незаконны. Организатор этих мероприятий задержан, возбуждено уголовное дело. Подробности — в материале «Газеты.Ru».