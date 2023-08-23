Два украинца устроили погром в польском хостеле

Два украинца устроили погром в хостеле польского Гданьска, передает портал WNP.

По словам пресс-секретаря городской полиции Мариуша Хржановского, 18 августа двое украинцев в возрасте 21 и 33 года разбили окна здания и проникли внутрь, где сломали несколько дверей. Также они разбили окна припаркованного у хостела автомобиля.

На месте полицейские задержали злоумышленников. Отмечается, что один из них «вел себя агрессивно» — игнорировал приказы и «бросал предметы» в правоохранителей. В организме 21-летнего нарушителя выявили около 2,5 промилле алкоголя, у второго – более одного промилле.

По данным полиции, мужчины были недовольны тем, что их попросили покинуть хостел из-за неподобающего поведения. Владелец заявил о повреждении имущества на сумму не менее восьми тысяч злотых (около 183 тысяч рублей).

Украинским гражданам предъявили обвинение в уничтожении чужого имущества, теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.