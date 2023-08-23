Турция полностью закрыла пролив Дарданеллы
Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов в обе стороны из-за крупного лесного пожара, бушующего в провинции Чанаккале на северо-западе Турции. Об этом заявил глава МВД страны Али Ерликая, пишет РИА Новости.
Ранее на территории провинции Чанаккале вблизи пролива вспыхнул пожар, который начал стремительно разрастаться из-за сильного ветра. В операциях по тушению огня участвуют 8 самолетов, 26 вертолетов, около 180 единиц наземной техники.
«В качестве меры предосторожности шоссе Чанаккале-Чан было закрыто для движения гражданского автотранспорта, а пролив Дарданеллы был закрыт для морского транспорта с обеих сторон», - сообщил сегодня Али Ерликая.
Он также отметил, что из охваченного огнем региона уже эвакуированы 1251 человек.
Накануне вечером Турция из-за пожара в районе Чанаккале - Кепез также закрывала проход через пролив Дарданеллы в направлении Мраморного моря. Однако было объявлено, что в 21:30 по московскому времени судоходство в проливе по направлению север — юг будет частично возобновлено. При этом в северном направлении движение оставалось закрытым.