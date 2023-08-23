В башне «Нева-Тауэр» в Москва-Сити выбило стекла после падения БПЛА

После падения сбитого БПЛА в башне «Нева-Тауэр» в Москва-Сити разбито остекление на трех этажах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Стекла разбились на уровне 11-го, 12-го и 13-го этажей на площади около 100 квадратных метров, сообщил собеседник агентства.

Напомним, что утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках в столичном регионе. Один упал в Можайском районе Московской области, еще один — в районе Москва-Сити. Третий дрон подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — он рухнул в районе подмосковных Химок.