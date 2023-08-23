В Одесской области произошел пожар на складских помещениях

Пожар общей площадью 700 квадратных метров произошел в ночь на 23 августа в производственно-перегрузочном комплексе в Одесской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, к 6 утра пожар удалось локализовать.

При этом в официальном Telegram-канале мэрии Одессы уточнили, что горят складские помещения комплекса.

Ночью в Одесской области объявлялась воздушная тревога. Украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в порту Измаил.

Вечером 22 августа сообщалось, что на востоке Украины в городе Харькове произошли взрывы. В Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Сирены также включали в Одесской области, но отменили их через 10 минут.