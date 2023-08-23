Названы приложения, которые больше всего любят подделывать мошенники

Приложения банков, бирж и криптовалютных кошельков чаще всего подделываются мошенниками для обмана россиян. Они также подделывают новые разработки, например, нейросети. Об этом рассказал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев в беседе с РИА Новости .

«Есть несколько категорий приложений, которые любят подделывать злоумышленники. В них входят: онлайн-банкинг, криптовалютные кошельки или биржи», — рассказал он, добавив, что мошенники также не обходят стороной приложения с большой аудиторией и нейросети. По статистике RuStore, под прицел также попадают приложения из категорий «полезные инструменты», «ставки» и «спорт».

Эксперт подчеркнул, что количество попыток загрузить вирусное приложение в магазин приложений составляет менее 1%. Мошенники предпочитают другой способ — они пытаются опубликовать приложения с агрессивной рекламой или противоправным контентом.

Чтобы обезопасить себя от обмана, перед скачиванием приложения нужно обратить внимание на его название — там не должно быть лишних символов. Стоит внимательно изучить отзывы пользователей и историю обновлений. Пользователя должны насторожить как негативные отзывы о мошенничества, так и крайне позитивные оценки, ведь они могут быть накручены.