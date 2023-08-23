Два танкера столкнулись друг с другом в Суэцком канале

По информации портала Marinetraffic, танкеры BW Lesmes, перевозящий сжиженный газ под флагом Сингапура , и Burri, с Каймановых островов и перевозящий нефтепродукты, столкнулись в Суэцком канале. Сообщение от очевидца инцидента поступило на портал Marinetraffic, который опубликовал информацию о столкновении на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Позже портал опубликовал данные мониторинга буксировочных операций, которые указывали на то, что танкер Burri был отбуксирован от BW Lesmes после столкновения. По данным сайта Marinetraffic на 2:49 мск, суда находятся недалеко друг от друга в южной части Суэцкого канала. В начле августа в Суэцком канале затонул буксир. По данным администрации, ЧС произошло после столкновения буксира с танкером гонконгской компании Chinagas Legend. Танкер следовал из Сингапура в США. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял 19 марта российскую делегацию, возглавляемую главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Как сообщила канцелярия, на встрече обсуждалось развитие российских инвестиций и совместных проектов двух стран в Египте в разных областях, в частности строительство АЭС "Эд-Дабаа", а также создание промышленной зоны РФ в экономической зоне Суэцкого канала.