РИА Новости: хлопок был слышен в районе "Москва-Сити"

Корреспондент РИА Новости сообщает, что в районе "Москва-Сити" в столице был услышан хлопок, а также виден дым. Инцидент произошел около 3:00 мск.

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На данный момент РИА Новости не располагает официальной информацией по этому поводу. Перед этим аэропорты Москвы ввели ограничения на вылет и прилет самолетов. 18 августа Москва вновь стала одним из субъектов РФ, по которому пришлись удары украинских беспилотников. Также были атакованы корабли в Черном море и Белгородской области. Ни в одном из инцидентов пострадавших и серьезных разрушений не зафиксировано. На Черном море 17 августа была предпринята попытка атаки кораблей катером-камикадзе.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. С начала проведения специальной военной операции на Украине атаки с применением беспилотников по территории России происходят регулярно. Предыдущий удар был зафиксирован 11 августа — сбили дрон в районе Карамышевской набережной. В Минобороны сообщили, что БПЛА был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, серьезных разрушений не зафиксировано. В ночь на 3 мая — тогда два дрона атаковали Московский Кремль. Президента России в это время не было на территории резиденции.