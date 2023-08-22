В подмосковной Истре загорелся строительный рынок. Площадь пожара составила 675 квадратных метров, пишет портал «Истра сегодня» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании в нежилом здании в Павловской Слободе был получен в 19:50 мск.