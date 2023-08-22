В подмосковной Истре произошел пожар на строительном рынке
В подмосковной Истре загорелся строительный рынок. Площадь пожара составила 675 квадратных метров, пишет портал «Истра сегодня» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
В ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании в нежилом здании в Павловской Слободе был получен в 19:50 мск.
На место происшествия были направлены 3 пожарных расчета. Сотрудникам экстренных служб удалось локализовать возгорание.
О пострадавших не сообщается.
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