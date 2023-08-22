В Испании возле пляжа нашли неразорвавшийся снаряд

Гражданская гвардия Испании нашла неразорвавшийся снаряд у побережья города Мелилья. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на собственные источники.

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Снаряд был обнаружен всего в 200 метрах от городского пляжа, который является популярным местом отдыха у туристов и местных жителей. Размер находки составил около 60 см в длину и 12 см в ширину.

Отмечается, что гвардейцы оперативно сообщили о найденном снаряде командованию ВМС, после чего ближайшая территория была оцеплена. После обеспечения безопасности спецслужбы инициируют протокол деактивации снаряда с помощью водолазов. «Как только процедура начнется, она будет как можно скорее деактивирована водолазными специалистами по обезвреживанию взрывчатых веществ ВМФ, которые будут отвечать за выведение из строя вышеупомянутого устройства», – сообщили в пресс-службе испанской полиции.