Вблизи порта НАТО в Греции произошел мощный пожар

В греческом городе Александруполис вблизи порта НАТО произошел мощный лесной пожар. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Сильнейший лесной пожар быстро распространяется из-за сильного ветра, сообщает источник. Власти Александруполиса в связи с происходящим начали эвакуацию некоторых районов города.

На кадрах видно значительное распространение огня и сильное задымление. О причинах и обстоятельствах возникновения пожара ничего не сообщается. Точная площадь горения также неизвестна.