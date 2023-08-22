Очевидцы засняли столб дыма рядом с подмосковным ТЦ

В Истринском районе Подмосковья недалеко от торгового центра Novaya Riga Outlet Village произошел пожар. Кадры с места происшествия появились в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

На записи видно, как в небо поднимаются густые клубы дыма. Точное место возгорания и его причины пока остаются неизвестны. Официальных комментариев от регионального управления МЧС России к текущему моменту не поступало.

19 августа на подземной парковке столичного торгового центра «Пролетарский» загорелся автомобиль. В здании была объявлена эвакуация, в ходе которой на улицу вывели более 2,5 тыс. человек.

Прибывшим на место сотрудникам МЧС удалось оперативно потушить огонь. После этого специалисты преступили к оценке нанесенного ущерба и выяснению причин произошедшего.