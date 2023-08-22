Организатор незаконных экскурсий диггеров Александр Ким находится на допросе у следователей, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

«Александр Ким, будучи генеральным директором ООО «Спутник», осуществляющим продажу и предоставление услуг, повлекшей смертную экскурсионную группу, доставленную в столовый СК», — сказала она.

Иванова добавила, что следователи уже приступили к его допросу.

Из Москвы-реки достали тело пятой участницы группы, которая пошла на экскурсию под названием «Тайны московского подземелья» в столичные коллекторы во время сильного ливня. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что поиски пропавших диггеров продолжаются. В департаменте ЖКХ уточнили, что такие экскурсии незаконны. Организатор этих мероприятий задержан, возбуждено уголовное дело.