В Петербурге юноше оторвало палец из-за взрыва петарды из интернет-магазина
В Санкт-Петербурге 18-летнему юноше оторвало палец из-за взрыва в руке петарды, которую он купил в одном из интернет-магазинов, сообщает полиция города.
Инцидент произошёл в доме на Светлановском проспекте, там в одной из квартир произошёл взрыв.
«Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 18-летний юноша заказал на одном из маркетплейсов петарду, которая сдетонировала у него в руке», — отметила пресс-служба.
Пострадавший госпитализирован.