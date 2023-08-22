Стали известны подробности о главе организовавшей диггерскую экскурсию фирмы

По данным издания, к компании, которая предлагала билеты на экскурсию с диггерами по Москве, было выдвинуто 55 претензий, из которых 10 они успели урегулировать досудебно. Всего завершено дел на 790 тысяч рублей. Чаще всего фирма нарушала авторские права у себя на сайте — рекламировала экскурсии с использованием чужих изображений без покупки прав на них.