Проститутка обворовала россиянина и заперла его на три дня в квартире

В Уфе полиция задержала проститутку, которая обворовала клиента и заперла его на три дня в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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48-летний инженер из Карпинска возвращался из командировки и остановился в Уфе. Там он решил снять проститутку и пригласил женщину в жилье. Мужчина напился и уснул, а гостья забрала его телефон и ушла, заперев квартиру.

Мужчина лишь на третий день докричался до консьержки, которая вызвала полицию. Силовики быстро нашли воровку, которая оказалась ранее судимой за кражу. В отношении нее возбудили уголовное дело.