Огромные столбы рыжего дыма поднялись над комбинатом в Челябинске

Столбы выбросов поднялись над зданием Челябинского металлургического комбината, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, жители близлежащих районов жалуются на трудности с дыханием. Предполагается, что на предприятии произошел выброс диоксида азота.

Опрошенный каналом эколог уточнил, что диоксид азота — крайне опасное вещество, которое может спровоцировать развитие бронхита и эмфиземы легких при повышенной концентрации в воздухе. Местные жители отмечают, что в районе металлургического комбината всегда стоит невыносимый запах. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 21 августа посетил предприятие, руководство комбината пообещало сократить выбросы на 40%.

Как сообщалось ранее, в Омске были выявлены выбросы ядовитого вещества. По данным специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ходе анализа в атмосфере обнаружили хлорид водорода. Это вещество способно вызывать кашель, удушье и воспаление верхних дыхательных путей.