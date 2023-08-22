Гендиректор турфирмы «Спутник» оказался неоднократно судим

Директор ООО «Спутник» Александр Ким оказался неоднократно судим за кражу фотографий. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает 78.ru.

По информации издания, с 2021 года к компании было выдвинуто порядка 55 претензий — лишь 10 из них удалось решить в досудебном порядке. Организации из разных регионов подавали в суды и выигрывали по делам о нарушении исключительных прав на снимки. Суммарно завершено дел на 790 тысяч рублей.

Зачастую «Спутник» нарушал авторские права у себя на сайте, когда рекламировал свои статьи и услуги с использованием чужих изображений.

Напомним, что группа из восьми человек, отправившаяся на диггер-экскурсию по коллекторам реки Неглинки в Москве, пропала 20 августа. Во время ливня вода затопила подземные ходы и члены группы не смогли выбраться из коллектора. Все тела погибших нашли лишь 22 августа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Установлено, что все участники экскурсионной группы приобретали билеты на трех сайтах: агрегаторе «Спутник», в экскурсионном бюро «Авангард» и сервисе «Трипстер». Директора «Спутник» Кима задержали в Санкт-Петербурге. Сообщается, что его везут на поезде на допрос в Москву.