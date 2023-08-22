В Петербурге 12-летний мальчик с ДЦП попал в реанимацию после отдыха у озера

В Колпинском районе Санкт-Петербурга 12-летний мальчик с детским церебральным параличом (ДЦП) попал в реанимацию после отдыха у озера. Об этом сообщила «Фонтанка».

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По сведениям издания, ребенок живет с матерью и ее сожителем. С ними же он проводил время на берегу водоема на пересечении Загородной улицы и Балканской дороги.

По предварительной версии, жительница Петербурга поручила сожителю следить за сыном-инвалидом, а сама ушла. Обязанность утомила мужчину, и он в какой-то момент уснул.

Оставленный без присмотра несовершеннолетний забрался в воду. Сожитель матери после пробуждения вытащил мальчика на берег и вызвал медиков.

12-летнего ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сопровождавших его взрослых забрали полицейские. Оба получили протоколы о мелком хулиганстве и остались в специальном помещении для задержанных.