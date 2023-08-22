Следователи объявили в розыск по уголовному делу о незаконной диггерской экскурсии в Москве гендиректора фирмы «Авангард» Александра Лазовского, улетевшего в ОАЭ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Два фигуранта дела задержаны: гендиректор компании «Спутник» Александр Ким и организатор экскурсии Никита Дубас. Последнему предъявлены обвинения.

У Кима, задержанного в Петербурге, прошли обыски. С ним проводятся следственные действия.

Следователи возбудили уголовное дело после экскурсии по подземным коллекторам. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.