СК предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии по коллекторам Москвы
Следственный комитет предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии по коллекторам Москвы Никите Дубасе.
Об этом сообщает СК России в своём Telegram.
По данным ведомства, 22 августа в Санкт-Петербурге были проведены обыски и установлено местонахождение Александра Кима — генерального директора ООО «Спутник», осуществлявшего продажу экскурсии по коллекторам. В ближайшее время его доставят в Москву для проведения с ним следственных действий.
«Кроме того, в ходе расследования задержан один из организаторов экскурсии – Никита Дубас, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в заявлении.