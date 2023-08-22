СК предъявил обвинение организатору незаконной экскурсии по коллекторам Москвы

«Кроме того, в ходе расследования задержан один из организаторов экскурсии – Никита Дубас, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в заявлении.